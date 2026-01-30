Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim/Mainz: 71-Jährige wieder da/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bischofsheim/Mainz (ots)

Die seit Mittwochmittag (28.01.) vermisste 71-Jährige aus Bischofsheim konnte heute wohlbehalten wieder angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

An die Medien:

Es wird gebeten, die für die Fahndung nach der Frau verwendeten personenbezogenen Daten sowie das Lichtbild zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell