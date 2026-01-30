PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim/Mainz: 71-Jährige wieder da/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bischofsheim/Mainz (ots)

Die seit Mittwochmittag (28.01.) vermisste 71-Jährige aus Bischofsheim konnte heute wohlbehalten wieder angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

An die Medien:

Es wird gebeten, die für die Fahndung nach der Frau verwendeten personenbezogenen Daten sowie das Lichtbild zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

