POL-DA: Bischofsheim/Mainz: 71-Jährige wieder da/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Bischofsheim/Mainz (ots)
Die seit Mittwochmittag (28.01.) vermisste 71-Jährige aus Bischofsheim konnte heute wohlbehalten wieder angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
An die Medien:
Es wird gebeten, die für die Fahndung nach der Frau verwendeten personenbezogenen Daten sowie das Lichtbild zu löschen.
