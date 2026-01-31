Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws

Büttelborn (ots)

Am Samstag (31.01.), gegen 14:50 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Wiesbaden, mit seinem Fahrzeug die B42 aus Richtung Büttelborn kommend, in Richtung Weiterstadt. In Höhe des Büttelborner Weg geriet er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem Fahrzeug eines 63-Jährigen Büttelborner frontal zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, der Fahrer aus Wiesbaden kam auf der Fahrbahn zum Stehen, während der Fahrer aus Büttelborn in die Leitplanke schleuderte. Beide Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt, der Fahrer aus Büttelborn musste im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Strecke war aufgrund der Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle, für die Dauer von ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Neben einer Streife des 3. Polizeireviers Darmstadt, waren noch eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau, 4 Fahrzeuge der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort eingesetzt.

