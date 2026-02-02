PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Gaststätte

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (31.01.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Lorscher Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend aus einer Kasse Geld.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

