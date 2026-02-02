Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Darmstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen zwischen Freitagabend (30.1.), 19 Uhr, und Samstagvormittag (31.1.), 11 Uhr, eine Hauswand in der Julius-Reiber-Straße mit Farbe beschmierten, ermittelt nun der polizeiliche Staatschutz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühten die Unbekannten mit schwarzer Farbe, unter anderem ein Schriftzug mit politischem Bezug, an die Wand des Mehrfamilienhauses. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Staatschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell