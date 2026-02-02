Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Schmierereien rufen polizeilichen Staatschutz auf den Plan

Ober-Ramstadt (ots)

Der polizeiliche Staatschutz ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von verfassungswidrigen Organisationen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schmierten bislang unbekannte Täter am Freitag (30.1.), zwischen 11 und 21 Uhr, in den Schmutz auf einer Scheibe an der Bushaltestelle "Waldmühle" unter anderem zwei Hakenkreuze. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell