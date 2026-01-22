FW-MG: Brennende Garage im Garagenhof

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheydt, Langensgasse, 22.01.2026, 15:01 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf einem Garagenhof an der Langensgasse zu einem Garagenbrand. Die Anfahrt zur Einsatzstelle musste entgegen der Einbahnstraße über die Bahnhofstraße erfolgen, weil diese durch einen parallel laufenden Rettungsdiensteinsatz gesperrt war.

Ein Trupp unter Atemschutz leitete sofort die Brandbekämpfung ein. Im weiteren Verlauf entfernten die Einsatzkräfte das Garagentor unter Zuhilfenahme eines Trennschleifers um das Brandgut ablöschen zu können. Brandrauch war auch in ein unmittelbar angrenzendes Lebensmittellager eines Schnellimbisses gezogen. Weil im Lager eine leicht Verrauchung vorlag wurde der Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit, besser bekannt als Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zur Begutachtung hinzugezogen.

Im Einsatz war das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Thomas Wieshoff

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell