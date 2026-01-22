PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennende Garage im Garagenhof

FW-MG: Brennende Garage im Garagenhof
Mönchengladbach-Rheydt, Langensgasse, 22.01.2026, 15:01 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf einem Garagenhof an der Langensgasse zu einem Garagenbrand. Die Anfahrt zur Einsatzstelle musste entgegen der Einbahnstraße über die Bahnhofstraße erfolgen, weil diese durch einen parallel laufenden Rettungsdiensteinsatz gesperrt war.

Ein Trupp unter Atemschutz leitete sofort die Brandbekämpfung ein. Im weiteren Verlauf entfernten die Einsatzkräfte das Garagentor unter Zuhilfenahme eines Trennschleifers um das Brandgut ablöschen zu können. Brandrauch war auch in ein unmittelbar angrenzendes Lebensmittellager eines Schnellimbisses gezogen. Weil im Lager eine leicht Verrauchung vorlag wurde der Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit, besser bekannt als Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zur Begutachtung hinzugezogen.

Im Einsatz war das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Thomas Wieshoff

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

