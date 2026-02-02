Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad König (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen dem 19. Januar und Sonntagnachmittag (01.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür in ein Haus in der Erfurter Straße ein. Ob etwas und was genau entwendet wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell