POL-OF: Aktuelle Verkehrslage: Bislang 20 schneebedingte Verkehrsunfälle und zahlreiche liegengebliebene Fahrzeuge
Südosthessen (ots)
(lei) Die winterlichen Straßenverhältnisse haben seit gestern Abend auch die Verkehrslage im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen erheblich beeinträchtigt. Bis jetzt wurden insgesamt 20 witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert, die sich über das gesamte Gebiet verteilen. In den meisten Fällen handelte es sich um Blechschäden; mehrere Fahrzeuge sind auch von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Bei vier der Unfälle gab es Verletzte, deren Zustand laut den bisherigen Informationen jedoch glücklicherweise nur als leichte Blessuren eingestuft wurde. Zudem lagen und liegen den Beamtinnen und Beamten zahlreiche Meldungen über Fahrzeuge vor, die im Schnee stecken geblieben sind.
Die Polizei appelliert daher dringend an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie bitte besonders vorsichtig! Unternehmen Sie Fahrten nur, wenn sie unbedingt erforderlich sind, und stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug mit der richtigen Bereifung ausgestattet ist. Achten Sie darauf, Decken und warme Getränke mitzuführen, um auf unerwartete Verzögerungen vorbereitet zu sein. Überprüfen Sie außerdem, dass Ihr Tank ausreichend gefüllt und die Batterie Ihres Fahrzeugs geladen ist. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel - etwas später ankommen ist dabei völlig in Ordnung.
