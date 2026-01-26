POL-OF: Weitere Zeugen gesucht: Grauer Mercedes soll durch Ortschaften "gerast" sein
Sinntal (ots)
(lei) Nachdem die Polizei in Schlüchtern am Freitagnachmittag über einen Mercedes informiert wurde, der mit hoher Geschwindigkeit durch Sinntaler Ortschaften gefahren sein soll, haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen. Die graue C-Klasse mit MSP-Kennzeichen, so die bisherige Zeugenangaben, war gegen 16 Uhr mit überhöhtem Tempo auf der Frankfurter Straße in Richtung Mottgers unterwegs. Im Bereich Oberzell / Ziegelhütte fiel das Fahrzeug nochmals auf, weil es mehrfach versuchte andere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen, auch innerorts, zu überholen. Teilweise wäre der Fahrer, der als sehr jung beschrieben wurde, in den Ortschaften etwa doppelt so schnell wie erlaubt gefahren. Neben ihm saß ein etwa fünfzigjähriger Mann. Der Schlüchterner Polizei liegen bereits erste namentliche Hinweise auf die Person hinter dem Steuer vor. Wer weitere Angaben zu der Fahrweise des Autos machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.
