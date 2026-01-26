Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überfall auf Spielothek: Schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem Raubüberfall auf eine Spielothek in der Kaiserleistraße am frühen Montagmorgen (heute) nahmen Polizeibeamte rasch einen Tatverdächtigen fest. Offensichtlich trug auch der Schneefall dazu bei, dass sie dem Verdächtigen "auf die Spur" kamen.

Der Notruf aus der Spielhalle ging gegen 3.40 Uhr ein, sodass sich mehrere Streifen umgehend auf den Weg machten. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein dunkel gekleideter und etwa 1,75 Meter großer Mann kurz zuvor das Casino betreten und einen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Dieses wurde in eine mitgebrachte Tasche gepackt, mit dem der Unbekannte flüchtete. Im Schnee entdeckten Beamte dann augenscheinlich frische Schuh- und Reifenspuren, die von dem Gebäude wegführten.

Im Zuge der Fahndung bemerkten die Polizisten kurze Zeit später und wenige Straßen weiter ein offensichtlich frisch geparktes Auto, unter anderem weil dessen Scheiben nicht verschneit waren. In der Nähe des Wagens trafen sie auf einen 22-Jährigen, der den Schlüssel zu dem BMW einstecken hatte und keine plausiblen Angaben machen konnte, woher er gekommen sein will. In dem Auto fanden die Beamten unter anderem eine schwarze Schusswaffe, gestohlene Kennzeichen und mögliche Tatbekleidung. Die Gegenstände und der BMW selbst wurden sichergestellt. Der 22-jährige Tatverdächtige sitzt derzeit im Polizeigewahrsam; über seinen Verbleib wird derzeit noch entschieden.

Derweil sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer zusätzliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden.

