POL-OF: Unbekannter entblößte sich vor Kindern: Kriminalpolizei bittet nach Vorfall im Hallenbad um weitere Hinweise

Gelnhausen (ots)

(lei) Am Freitagnachmittag wurde die Polizei in Gelnhausen über einen Vorfall informiert, zu dem es gegen 12.50 Uhr im örtlichen Hallenbad gekommen war.

Demnach waren dort mehrere Schülerinnen einer 6. Klasse nach dem Schwimmunterricht gerade auf dem Weg in die Umkleide, als sie im Gang einem etwa 45 Jahre alten Mann begegneten, der nur mit einem Handtuch um die Hüfte bekleidet war. Der Unbekannte mit Dreitagebart soll sich daraufhin vor den Schülerinnen entblößt haben, woraufhin diese in eine Sammelumkleide liefen. Dort habe der Fremde dann versucht, in die Kabine zu gelangen. Nachdem die Kinder ihren Lehrer verständigt hatten und auch Bedienstete des Bades hinzugeholt wurden, rannte der Mann, der sich zwischenzeitlich angezogen hatte, eilig in Richtung Coleman-Center davon. Unmittelbar zuvor hatte er sich an den Bediensteten, die ihn festzuhalten versuchten, vorbeigedrängt. Die umgehende Fahndung nach dem Mann durch die Polizei erbrachte bislang keinen Erfolg. Bei der Flucht war er bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer grauen Adidas-Jogginghose, weißen Sneakern und einer grünen Mütze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

