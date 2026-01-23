Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Durchsuchungen und Festnahme nach dem Verdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion an einem Wohnhaus in Dietzenbach am 16.10.2025

Wiesbaden / Dietzenbach (ots)

Wir bitten um Beachtung der nachfolgenden, gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamts (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/6202750):

Am 16.10.2025 kam es an einer Haustür im Nelson-Mandela-Weg in Dietzenbach zu einer Detonation. Die Haustür wurde durch die Sprengkraft erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand (es wurde berichtet, u. a: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6138626).

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung ging ein Hinweis auf den Tatverdächtigen bei der Polizei ein.

Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen des Hessischen Landeskriminalamtes unter Federführung der Staatsanwaltschaft Darmstadt kam es in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (22.01.) zu Durchsuchungsmaßnahmen in Frankfurt und Offenbach sowie der vorläufigen Festnahme eines 36-jährigen Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte am heutigen Freitag einem Ermittlungsrichter des Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der gegen ihn einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion erließ. Der Haftbefehl wurde durch den Ermittlungsrichter gegen Auflagen, u.a. der Pflicht zum Tragen einer Fußfessel, außer Vollzug gesetzt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Frankfurt wurden u.a. Teile der mutmaßlichen Tatkleidung sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt. Des Weiteren gelang es den Ermittlern das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, einen weißen Porsche Cayenne, sicherzustellen. Neben Kräften des Hessischen Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Darmstadt waren auch Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt a.M., des Polizeipräsidiums Südosthessen sowie Spezialkräfte im Einsatz. Die Ermittlungen - insbesondere zu den Hintergründen der Tat und dem Motiv - dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell