Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Autodiebstahl: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen; Vermisste wohlbehalten angetroffen; Unbekannte stahlen grauen Peugeot: Zeugensuche!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisste wohlbehalten angetroffen - Offenbach

(cb) Die seit vergangener Woche Vermisste Teenagerin aus Offenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Nach Autodiebstahl: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Offenbach

(me) Verdacht des Diebstahls eines Autoschlüssels, Verdacht des Diebstahls des dazugehörigen Wagens und Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis: So lauten die Vorwürfe gegen einen 18-Jährigen. Der junge Mann soll am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zunächst die Fahrzeugschlüssel eines Ford Transit in seinen Besitz gebracht haben. Die Schlüssel wurden offenbar durch einen Lieferanten in der Siemensstraße vergessen oder verloren. Während der eigentliche Besitzer auf der Suche nach einem Ersatz war, nutzte der Heranwachsende offenbar die Gunst der Stunde und setzte sich ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein hinter das Steuer des weißen Kastenwagens mit GN-Kennzeichen. Dank einer technischen Vorrichtung konnte der Eigentümer die Fahrt verfolgen und herbeigeeilte Ordnungshüter den aus Offenbach stammenden jungen Mann zeitnah vorläufig festnehmen. Er musste die Beamten mit auf die Station begleiten. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Auto kollidierte mit Radfahrer auf Fußgängerüberweg - Offenbach

(me) An einem Fußgängerüberweg auf dem Landgrafenring (90er-Hausnummern) kam es am Donnerstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Gegen 6.15 Uhr soll die VW-Lenkerin den auf dem Zebrastreifen kreuzenden 45-jährigen Zweiradfahrer übersehen und mit diesem kollidiert sein. Der 45-jährige Radler wurde durch das Aufeinandertreffen leicht verletzt. Sowohl an dem weißen T-Roc als auch am Fahrrad entstand Sachschaden von etwas mehr als 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

4. Unbekannte stahlen grauen Peugeot: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Die Polizei ermittelt wegen eines Autodiebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der graue Peugeot 508 zwischen dem 3. Januar und dem 22. Januar entwendet. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in der Lindenstraße im Bereich der 20er-Hausnummern abgestellt. Der Diebstahl wurde der Polizei am Donnerstag gemeldet. Bisher liegen keine konkreten Hinweise auf die Täter vor, weshalb der Kleinwagen zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Kripo bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Nach gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung: Polizei sucht nach Zeugen - Dreieich

(me) Bei einem offenbar zufälligen Aufeinandertreffen von mehreren Teenagern wurde einer von ihnen leicht verletzt und ein anderer bedroht. Am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, sollen zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche auf eine Gruppe, bestehend aus zwei Jungen und einem Mädchen, getroffen sein. Unvermittelt habe der etwa gleichaltrige und circa 1,75 Meter großer Junge aus der Gruppe heraus einen seiner beiden Kontrahenten geschlagen und in der Folge mit Pfefferspray besprüht. Als die beiden aus dem Landkreis Offenbach stammenden Buben die Flucht ergriffen, wurden ihnen scheinbar noch drohende Worte nachgerufen. Der Angreifer war mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Jacke und einer Jeanshose bekleidet. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

6. Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung - Langen / Dreieich

(me) Er soll am Donnerstagmittag in einer Bank und an einer Tankstelle einen Zettel mit drohenden Worten hinterlassen haben. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 38-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zunächst gegen 14 Uhr eine Bank in der Bahnstraße (20er-Hausnummern) in Langen betreten haben. Als dieser an der Reihe war, habe er wortlos einen zusammengefalteten Zettel auf den Tresen gelegt und sei gegangen. Rund 15 Minuten später erhielt die Polizei aus Langen einen gleichgelagerten Notruf aus einer Tankstelle in der Darmstädter Straße (90er-Hausnummern) in Dreieichenhain. Auch hier soll der aus dem Landkreis Offenbach stammende Mann ein Schriftstück mit Drohungen abgelegt haben. Anhand von Videoaufzeichnungen und dem Hinweis auf ein Auto mit OF-Kennzeichen konnte der Überbringer der Nachrichten schnell ermittelt werden. Zeugen der beiden Vorfälle melden sich bitte bei der Polizei aus Langen (06103 9030-0).

Offenbach, 23.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell