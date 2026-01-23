Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Erneut Wahlplakate beschädigt

Langenselbold (ots)

(lei) Unbekannte Täter haben im Stadtgebiet von Langenselbold erneut mehrere Wahlplakate beschädigt und dabei Sachschaden verursacht. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Sonntag (18.01.) und gestern. Betroffen waren Plakate im Steinweg, in der Vogelsbergstraße, der Ringstraße sowie in der Friedrichstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Plakate heruntergerissen, teilweise zerrissen und anschließend am Tatort zurückgelassen. Aufgrund der Beschädigungen war ein erneutes Anbringen nicht mehr möglich. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

Bereits am vergangenen Wochenende war es zu ähnlichen Sachbeschädigungen an Wahlplakaten gekommen, worüber berichtet wurde. Im aktuellen Fall ist jedoch eine andere Partei betroffen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell