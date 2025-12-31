PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell

Reh verursacht Auffahrunfall

Am Dienstag gg. 22.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 32 bei Dürnast, zwischen Rotheidlen und Amtzell in Fahrtrichtung Amtzell, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Unfallursache war ein kreuzendes Reh, welchem ein 28-jähriger Toyota-Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision an der Front des Toyota mit dem Reh. Ein hinter dem Toyota fahrender 54-jährige VW-Fahrer bemerkte die plötzliche Bremsung des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt wird. Zum Glück wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Das Reh, das bei der Kollision mit dem Toyota verletzt wurde, musste erlöst werden.

Ravensburg

E-Roller-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr, führten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle bei einem 36-jähriger E-Roller-Fahrer am Busbahnhof in Ravensburg durch. Der Mann hatte zunächst versucht, sich vom Ort zu entfernen, als er das Streifenwagen bemerkte, und fuhr mit seinem E-Scooter in Richtung Georgstraße davon. Bei der Kontrolle konnten die Beamten starken Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Während der Kontrolle gab der Mann an, vor Fahrtantritt Bier getrunken und einen Marihuana-Joint geraucht zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,26 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde eine Blutentnahme angeordnet, und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem später durchgeführten Drogenvortest reagierte dieser positiv auf Marihuana und Amphetamin.

Kißlegg

Einbruch in Gaststätte, Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen wurde ein Einbruch in eine Gaststätte in der Dr.-Franz-Reich-Straße in Kißlegg gemeldet. Die unbekannte Täterschaft drückte ein verriegeltes Fenster im Erdgeschoss auf, um in den Gastraum der Gaststätte zu gelangen. Aus einem Tresor entnahm die Täterschaft etwa 150.- Euro Wechselgeld. Nach der Tat entkam die Täterschaft wieder über das Fenster des Gastraums. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 10:30 Uhr, möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wangen unter der Telefonnummer 07522 984-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

