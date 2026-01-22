POL-OF: Geld gefordert: Jugendlicher floh auf Roller; Zeugensuche: Antisemitisches Graffiti gesprüht; Mann randalierte in Vereinsheim: Strafverfahren eingeleitet und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Geld gefordert: Jugendlicher floh auf Roller - Offenbach

(fg) Nach einem Vorfall auf dem Gelände einer Schule im Gravenbruchweg (20er-Hausnummern) am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Jugendlicher forderte von einem Schüler die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, nahm der Tatverdächtige dem Jungen wohl kurzzeitig dessen Mobiltelefon ab. Erst nachdem der Schüler dem bis dato Unbekannten rund 30 Euro übergeben hatte, händigte dieser das Mobiltelefon wieder aus und flüchtete anschließend mit einem Roller. Der Kriminalpolizei liegt nachfolgende Personenbeschreibung vor:

- circa 15 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß - dünne Statur - trug eine schwarze Jacke und eine Kappe

Erste Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen bereits vor. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

2. Zeugensuche: Antisemitisches Graffiti gesprüht - Offenbach

(cb) Unbekannte haben zwischen Samstag, 20. Dezember und Samstag, 12. Januar, in der Schloßstraße (30er-Hausnummern) eine Wand mit einem antisemitischen Schriftzug besprüht. Hierzu nutzten die Täter schwarze Farbe. Die Anzeige ging über die Onlinewache der Hessischen Polizei ein, woraufhin die Beamten der Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen haben. Die Kripobeamten suchen nun Zeugen der Tat und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Kundin beim Einkaufen beklaut: Wer hat etwas beobachtet? - Heusenstamm

(me) Eine Kundin wollte in einem Lebensmittelgeschäft am Mittwochmittag nur ein paar Sachen einkaufen und wurde dabei zum Ziel eines Handtaschendiebs. Kurz vor 14 Uhr betrat die Dame den Laden in der Frankfurter Straße (10er-Hausnummern) und begutachtete im Anschluss daran die Ware. Während dieser Zeit wurde ein 40 bis 50 Jahre alter Mann auf die Seniorin und ihren Rucksack aufmerksam. In einem günstigen Moment gelang es dem mit einer Jeans bekleideten Gauner den Ranzen zu öffnen und aus diesem eine pinkfarbene Geldbörse zu entnehmen. Mit seiner Beute im Wert von etwa 230 Euro verließ der ansonsten dunkel gekleidete Brillenträger den Verkaufsraum. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sich über die Rufnummer 069 8098-1234 mit dieser in Verbindung setzen können.

4. Auffahrunfall an Ampel: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) An einer Ampelkreuzung in der Frankfurter Straße kam es am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten zwei Autos aufgrund des Rotlichts an der Ampel an der Ecke zur Neuhöfer Straße verkehrsbedingt angehalten. Ein nachfolgendes Fahrzeug erkannte die Verkehrssituation offenbar zu spät und fuhr auf das bereits stehende Auto auf; dieses wurde wiederum auf den davor wartenden Wagen geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Lenkerin des mittleren Wagens, als auch die zwei Kinder im vordersten Auto zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide Kinder wurden zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Eines der Kinder kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus; das zweite Kind konnte nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

5. Mann randalierte in Vereinsheim: Strafverfahren eingeleitet - Rodgau

(fg) "Ein Mann randaliert im Vereinsheim; er schmeißt mit Gläsern umher und beleidigt anwesende Gäste". In etwa so lautete der Anruf, der am Mittwochabend, gegen 23.50 Uhr, bei der Polizei einging. Aufgrund des geschilderten Verhaltens des Mannes machten sich Beamtinnen und Beamte umgehend auf den Weg in das Vereinsheim in der Seestraße in Nieder-Roden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann weiterhin unkooperativ sowie aggressiv und leistete im Rahmen der vorläufigen Festnahme Widerstand. Im Anschluss wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Nach bisherigem Kenntnisstand zog sich der Festgenommene Verletzungen im Bereich seiner Nase zu. Die eingesetzten Ordnungshüter sowie die anwesenden Gäste blieben unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in eine Fachklinik. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, des tätlichen Angriffs sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

6. Fußgängerin kam nach Unfall in Krankenhaus - Rödermark

(fg) Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Odenwaldstraße (70er-Hausnummern) in Ober-Roden ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine Autofahrerin beim Herausfahren vom Netto-Parkplatz wohl eine Fußgängerin. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Fußgängerin verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

7. Täter hatten es auf den Inhalt des Tresors abgesehen - Mainhausen

(cb) Die Unbekannten, welche am Donnerstag, gegen 3.35 Uhr, in ein Labor einbrachen, hatten es offensichtlich auf den dortigen Tresor abgesehen. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die vier unbekannten Männer über eine aufgehebelte Eingangstür Zutritt in die Laborräumlichkeiten in der Babenhäuser Straße (60er-Hausnummern). Hier begaben sich die dunkel gekleideten Täter anschließend zu dem Tresor, öffneten diesen gewaltsam und flüchteten mit dem darin befindlichen Inhalt zu Fuß über die Stockstädter Straße. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.500 Euro angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Kriminalpolizei war noch in der Nacht zur Spurensicherung vor Ort. Sachdienliche Hinweise zur Tat nehmen die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

8. Schwarzer Jeep gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen - Egelsbach

(me) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Autodiebstahls, welcher sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ereignet hat. Um 20 Uhr wurde der schwarze SUV, im Wert von etwa 40.000 Euro, in der August-Bebel-Straße (20er-Hausnummern) abgestellt. In den darauffolgenden Stunden gelang es den bis dato unbekannten Langfingern den Jeep Grand Cherokee mit OF-Kennzeichen, welcher über Keyless-Go verfügt, zu öffnen und mit diesem davonzufahren. Die Ermittler aus Offenbach haben den Fall übernommen und bitten Hinweisgeber, sich über die Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

