Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeistation Schlüchtern bietet neue Bürgersprechstunden in Sinntal und Birstein an

Schlüchtern / Sinntal / Birstein (ots)

(lei) Die Polizeistation Schlüchtern erweitert ihr bürgernahes Angebot und führt künftig regelmäßige Bürgersprechstunden in den Gemeinden Sinntal und Birstein ein. Die Sprechstunden werden durch den Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Thomas Walther, durchgeführt und sollen den direkten Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei weiter stärken.

Zum Start werden die Bürgersprechstunden quartalsweise angeboten, um erste Erfahrungen zu sammeln und das Angebot bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Für die offenen Bürgersprechstunden ist keine vorherige Anmeldung erforderlich - alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ihre Anliegen, Fragen oder Hinweise persönlich vorzutragen.

Thomas Walther unterstreicht den bürgernahen Ansatz des neuen Angebots: "Mir ist es wichtig, für die Menschen vor Ort ansprechbar zu sein - unkompliziert, persönlich und auf Augenhöhe. Wir kommen zu den Bürgerinnen und Bürgern in die Gemeinden, dadurch ergeben sich kürzere Wege und niedrigere Hemmschwellen. Die Bürgersprechstunden bieten einen angemessenen Rahmen, um Anliegen frühzeitig anzusprechen, gemeinsam Lösungen zu finden und das Sicherheitsgefühl in den Gemeinden weiter zu stärken."

Bürgersprechstunden in Birstein

Ort: Gemeindeverwaltung Birstein, Rathaus, Carl-Lomb-Straße 1, 63633 Birstein Termine: jeweils am ersten Montag in den Monaten Februar, Mai, August und November Uhrzeit: 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

- Montag, 02. Februar 2026 - Montag, 04. Mai 2026 - Montag, 03. August 2026 - Montag, 02. November 2026

Bürgersprechstunden in Sinntal

Ort: Gemeinde Sinntal, Am Rathaus 11, 36391 Sinntal-Sterbfritz Termine: jeweils am ersten Mittwoch in den Monaten Februar, Mai, August und November Uhrzeit: 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr

- Mittwoch, 04. Februar 2026 - Mittwoch, 06. Mai 2026 - Mittwoch, 05. August 2026 - Mittwoch, 04. November 2026

Die Polizeistation Schlüchtern lädt alle Bürgerinnen und Bürger aus Sinntal und Birstein ein, dieses neue Angebot zu nutzen und aktiv mitzugestalten. Ziel ist es, den Dialog zwischen Polizei und Bevölkerung weiter zu fördern, Vertrauen zu stärken und die Sicherheit in den Gemeinden gemeinsam weiterzuentwickeln.

Offenbach, 22.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

