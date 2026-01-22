Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gaststätten und Lokalitäten im Blick: Gemeinsame Kontrollen im Stadtgebiet; Einbrecher drangen durch Küchenfenster ein; Wer hat die Garagenwand mit Hakenkreuzen beschmiert? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Glaseinsatz der Haustür eingeschlagen: Hinweise erbeten! - Hanau

(cb) Ein Hauseigentümer musste am Mittwoch feststellen, dass Unbekannte den Glaseinsatz seiner Haustür in der Lindenstraße (einstellige Hausnummern) zerstört hatten, weshalb die Polizei nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr beschädigten die Übeltäter die Tür und verursachten dadurch einen Sachschaden von knapp 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei den Beamten des Hanauer Polizeireviers zu melden (06181 100-120).

2. Gaststätten und Lokalitäten im Blick: Gemeinsame Kontrollen im Stadtgebiet - Hanau

(me) Gemeinsam mit der Stadtpolizei, dem zuständigen Gewerbeamt und der Kriminalpolizei führten uniformierte Polizistinnen und Polizisten am Mittwoch Kontrollen in Hanau durch. Das Augenmerk der Einsatzkräfte lag an diesem Abend auf Gaststätten und weiteren Lokalitäten. Bei ihren Überprüfungen fanden die Beamten in einer Bar eine geladene PTB-Waffe und offenbar nicht versteuerte E-Zigaretten. Aufgrund dessen fertigten die Ordnungshüter eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Vapes wurden sichergestellt und der Zoll zuständigkeitshalber über den Fund informiert. Im weiteren Verlauf des Abends konnte in einer Bar, neben einer Substanz, bei der es sich um Rauschgift handeln könnte, auch Testosteron aufgefunden werden. Beide Sachverhalte werden noch auf das Vorliegen eines Verstoßes überprüft. Zudem wurden durch die Stadtpolizei und das Gewerbeamt weitere Verstöße geahndet. Weitere gemeinsame Kontrollen sind in der Zukunft geplant.

3. Nach Unfall mit drei Beteiligten: Kurzzeitige Sperrung der Straße - Erlensee

(me) Am Mittwochmittag kam es zu einer Kollision zwischen drei Beteiligten, bei der leichtverletzte Personen und nicht mehr fahrbereite Wagen das Resultat waren. Gegen 15.05 Uhr seien demnach ein BMW-Fahrer und ein VW-Lenker auf der Rodenbacher Straße unterwegs gewesen, als der X1 aufgrund eines abbiegenden Autos abrupt abbremsen musste. Die dahinterfahrende 20-Jährige in ihrem T-Roc kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und wich deshalb auf die Gegenfahrbahn aus. Bei dem Manöver streifte die Fahrerin offenbar noch den Mini-SUV, bevor sie mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidierte. Durch den Aufprall wurde die Rodenbacherin nach links in eine Böschung abgelenkt. Die Heranwachsende und der SLK-Lenker wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ihre beiden Wagen mussten mittels Abschlepper die Unfallstelle verlassen. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit der Polizeistation in Langenselbold (06183 91155-0) in Verbindung.

4. Einbrecher drangen durch Küchenfenster ein - Bruchköbel

(cb) Über ein aufgehebeltes Küchenfenster in der Straße "Zur Fechenmühle" (20er-Hausnummern) drangen Einbrecher in das dortige Einfamilienhaus ein, weshalb die Beamten des Einbruchskommissariats die Ermittlungen aufgenommen haben. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Langfinger sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch, zwischen 18.05 Uhr und 19.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

5. Audi Q5 geöffnet und durchsucht: Polizei sucht Zeugen - Freigericht

(me) Einem unbekannten Langfinger gelang es zwischen Dienstagnacht und Mittwochmorgen einen blauen Wagen zu öffnen und den Innenraum nach Wertsachen zu durchsuchen. Der Besitzer des SUV hatte diesen gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz in der Birkenhainer Straße (60er-Hausnummern) abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, fand er dann den geöffneten und durchforsteten blauen Audi vor. Offenbar nahm der Gauner den Geldbeutel und ein Ladekabel mit, bevor er verschwand. Die Kriminalpolizei aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wie der Ganove den Schließmechanismus überwinden konnte. Zeugen der Tat melden sich bitte über die Telefonnummer 06181 100-123.

6. Wer hat die Garagenwand mit Hakenkreuzen beschmiert? - Gründau

(cb) Wer hat die Garagenwand mit Hakenkreuzen und rassistischen Zeichnungen beschmiert? Das fragen sich die Ermittler der Staatsschutzabteilung in Offenbach und suchen Zeugen der Tat. Der Garageneigentümer stellte die Schmierereien am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in der Burgstraße (10er-Hausnummern) fest und informierte die Polizei. Die Täter hatten mit schwarzer Farbe ein etwa 30 x 20 Zentimeter großes Hakenkreuz sowie eine rassistische Zeichnung auf der Mauer hinterlassen, wodurch ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 22.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell