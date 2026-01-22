PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Brand einer Halle: Anfangsverdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Nach dem Großbrand in einer gewerblich genutzten Halle im Stadtteil Bellings am Mittwochabend (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6201274) haben Brandursachenexperten der Kriminalpolizei am Donnerstag den Brandort in Augenschein genommen. Den vor Ort gewonnenen Erkenntnissen sowie weiteren Ermittlungen zufolge scheint eine rein technische Ursache derzeit nicht in Frage zu kommen. Vielmehr liegen den Beamten erste Anhaltspunkte vor, die den Schluss auf eine mögliche fahrlässige Verursachung nahelegen. Der Anfangsverdacht wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft, die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

