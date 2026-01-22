Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Brand einer Halle: Anfangsverdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Nach dem Großbrand in einer gewerblich genutzten Halle im Stadtteil Bellings am Mittwochabend (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6201274) haben Brandursachenexperten der Kriminalpolizei am Donnerstag den Brandort in Augenschein genommen. Den vor Ort gewonnenen Erkenntnissen sowie weiteren Ermittlungen zufolge scheint eine rein technische Ursache derzeit nicht in Frage zu kommen. Vielmehr liegen den Beamten erste Anhaltspunkte vor, die den Schluss auf eine mögliche fahrlässige Verursachung nahelegen. Der Anfangsverdacht wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft, die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an.

