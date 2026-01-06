Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: A20 bei Wismar aktuell in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt

Wismar (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles ist die A20 zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Zurow aktuell voll gesperrt. Voraussichtlich wird die Sperrung bis mindestens 17 Uhr andauern.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger aus bislang ungeklärter Ursache gegen 13:15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit der Mittelschutzplanke kollidiert. In der Folge verlor das Fahrzeuggespann über mehrere hundert Meter ein Teil des geladenen Getreides auf der gesamten Fahrbahnbreite. Der 44-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Sperrung der Fahrtrichtung Rostock wird bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell