Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Funkwagen nach Verfolgungsfahrt in Schwerin leicht beschädigt

Schwerin (ots)

Am 05.01.26 gegen 14:40 Uhr beabsichtigen Polizeibeamte auf dem Platz der Jugend in Schwerin die 51-jährige deutsche Fahrerin eines PKW zu kontrollieren, da diese zuvor ein Durchfahrtsverbot missachtet hatte. Die Fahrzeugführerin ignorierte die Anhaltesignale der Polizeibeamten und setzte ihre Fahrt in Richtung Obotritenring fort. Verkehrsbedingt musste sie auf Höhe der Wittenburger Str. halten. Als ein Polizeibeamter an das Fahrzeug herantrat und die Tür öffnete, setzte die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug wieder in Bewegung. Dabei wurde der 38-jährige Polizist in der Fahrzeugtür eingeklemmt und mehrere Meter durch das Fahrzeug mitgezogen. Die Fahrzeugführerin wendete ihr Fahrzeug und kollidierte dabei mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Auf der Ludwigsluster Chaussee konnte das Fahrzeug erneut gestoppt und die Fahrt durch die Polizei beendet werden. Bei dem Versuch auch dieser Maßnahme zu entkommen, kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem weiteren Polizeifahrzeug. Gegen die Fahrzeugführerin wurden Strafverfahren u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es erfolgte zudem die Sicherstellung des Führerscheins der 51-Jährigen. Die Umstände warum sie sich so verhalten hat sind auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Ludwigsluster Chaussee. Der 38-jährige Polizist blieb glücklicherweise unverletzt. Polizeilich wird der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen auf insgesamt 1.700 Euro geschätzt. Personen, welche die Situation beobachtet haben oder ggf. durch die Fahrzeugführerin gefährdet wurden, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 zu melden. Norman Lauter Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin

