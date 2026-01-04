PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung auf dem Flugplatz in Pinnow

Sternberg (ots)

Am 02.01.2026 gegen 22:37 Uhr wurde der Polizei eine erhebliche 
Sachbeschädigung auf dem Gelände des Flugplatzes Pinnow bekannt. Nach
bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge widerrechtlich 
das Flugplatzgelände und führten dort Driftmanöver durch.

Durch die Fahrmanöver wurde die Landebahn auf einer Länge von rund 
800 Metern beschädigt. Das Erdreich wurde erheblich aufgewühlt, 
sodass die Landebahn des Flugplatzes aus Sicherheitsgründen 
geschlossen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich 
nach ersten Schätzungen auf etwa 120.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung 
aufgenommen.

Nils Tiede
Polizeihautpkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren