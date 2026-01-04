Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung auf dem Flugplatz in Pinnow

Sternberg (ots)

Am 02.01.2026 gegen 22:37 Uhr wurde der Polizei eine erhebliche Sachbeschädigung auf dem Gelände des Flugplatzes Pinnow bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge widerrechtlich das Flugplatzgelände und führten dort Driftmanöver durch. Durch die Fahrmanöver wurde die Landebahn auf einer Länge von rund 800 Metern beschädigt. Das Erdreich wurde erheblich aufgewühlt, sodass die Landebahn des Flugplatzes aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 120.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Nils Tiede Polizeihautpkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell