PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots)

Am 03.01.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in Ludwigslust im Bereich der 
Bushaltestelle am Alexandrinenplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil 
einer 21-jährigen Geschädigten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich zwei bislang unbekannte 
Tatverdächtige an der Bushaltestelle auf und näherten sich der 
Geschädigten. Die Geschädigte wurde von den Tätern festgehalten und 
durchsucht. Dabei entwendeten sie das Portemonnaie mit Bargeld. Nach 
der Tat entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in unbekannte 
Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und
Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der 
Bushaltestelle gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen 
geben können, sich zu melden.  Hinweise nimmt die Polizei unter der 
Telefonnummer 03874/411 224 entgegen.

Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren