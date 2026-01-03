Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots)

Am 03.01.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in Ludwigslust im Bereich der Bushaltestelle am Alexandrinenplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 21-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige an der Bushaltestelle auf und näherten sich der Geschädigten. Die Geschädigte wurde von den Tätern festgehalten und durchsucht. Dabei entwendeten sie das Portemonnaie mit Bargeld. Nach der Tat entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bushaltestelle gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03874/411 224 entgegen. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle

