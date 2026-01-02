Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger aus Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Seit dem 01.01.2026 um 18:20 Uhr wird ein 14-jähriges Mädchen aus Güstrow vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg, sodass die Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes ist.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - etwa 177 cm groß - normale Statur - lange braune Haar

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Mädchens können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=216874&processor=processor.sa.pressemitteilung

Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Alle sachdienlichen Informationen nimmt das Polizeirevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell