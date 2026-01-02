PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger aus Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Seit dem 01.01.2026 um 18:20 Uhr wird ein 14-jähriges Mädchen aus Güstrow vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg, sodass die Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes ist.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   - weiblich
   - etwa 177 cm groß
   - normale Statur
   - lange braune Haar

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Mädchens können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=216874&processor=processor.sa.pressemitteilung

Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Alle sachdienlichen Informationen nimmt das Polizeirevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 02.01.2026 – 11:25

    POL-HRO: 28-jähriger Schweriner zeigt Zivilcourage - Polizei nimmt Ladendieb vorläufig fest

    Schwerin (ots) - Dank des umsichtigen Handelns eines aufmerksamen Bürgers konnte die Polizei am Silvesternachmittag einen Ladendieb auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 23-jähriger Schweriner in einem Discounter in der Straße Alte Crivitzer Landstraße einen mitgebrachten Einkaufstrolley mit Lebensmitteln ...

  • 02.01.2026 – 10:53

    POL-HRO: Unfallflucht auf der Schweriner Umgehungsstraße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Schwerin (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am 31.12.2025 zu einer Unfallflucht auf der Schweriner Umgehungsstraße in Höhe der Abfahrt Görries gekommen ist. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen steht ein 43-jähriger Mann aus Schwerin im Verdacht, den Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht und sich anschließend ...

