Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfallflucht auf der Schweriner Umgehungsstraße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am 31.12.2025 zu einer Unfallflucht auf der Schweriner Umgehungsstraße in Höhe der Abfahrt Görries gekommen ist.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen steht ein 43-jähriger Mann aus Schwerin im Verdacht, den Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Der deutsche Fahrer soll im Verlauf des Silvestertages mit einem VW Arteon die Umgehungsstraße aus Richtung Dreesch in Richtung Lankow befahren haben. An der Abfahrt Görries verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Durch den Unfall wurde der VW Arteon beschädigt und verlor unter anderem das vordere amtliche Kennzeichen sowie weitere Fahrzeugteile. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 11.000EUR geschätzt. Eine aufmerksame Bürgerin hatte den Verkehrsunfall zwar nicht beobachtet, fand jedoch gegen 14:30 Uhr das amtliche Kennzeichen und übergab dieses der Polizei. Anhand der Spurenlage konnte der Unfallhergang schließlich wie beschrieben rekonstruiert werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten suchten den 43-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum genauen Unfallzeitpunkt geben können. Zudem ist bislang unklar, wann und durch wen das beschädigte Verkehrsschild von der Fahrbahn auf den Gehweg geräumt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Polizeipräsidium Rostock
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

