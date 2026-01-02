Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Carportbrand in Bad Doberan

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich Beamte der Polizei Bad in der Neujahrsnacht aufgrund eines zuvor gemeldeten Brandes in Bad Doberan im Einsatz befanden.

Gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei durch die 61-jährige Geschädigte über das Brandgeschehen informiert. Wie den ersten Erkenntnissen der vor Ort eingeleiteten Untersuchungen entnommen werden kann, sei das Feuer mutmaßlich aufgrund eines Mülltonnenbrandes entfacht worden. In der Folge hätten die Flammen auf eine weitere Mülltonne, die Carportrückwand sowie den darunter abgestellten PKW übergegriffen. Ein weiterer im Nahbereich abgestellter PKW konnte durch den 63-jährigen Eigentümer noch rechtzeitig gesichert werden. Aufgrund des beherzten Löscheinsatzes des 63-Jährigen und der Hilfeleistung eines Nachbarn konnte die Brandausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt werden. Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan gelang es den Brand löschen und somit auch ein Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Die Erhellung der Umstände sind nun Teil der noch am Anfang stehenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird mit mindestens 15.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell