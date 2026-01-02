PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Carportbrand in Bad Doberan

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich Beamte der Polizei Bad in der Neujahrsnacht aufgrund eines zuvor gemeldeten Brandes in Bad Doberan im Einsatz befanden.

Gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei durch die 61-jährige Geschädigte über das Brandgeschehen informiert. Wie den ersten Erkenntnissen der vor Ort eingeleiteten Untersuchungen entnommen werden kann, sei das Feuer mutmaßlich aufgrund eines Mülltonnenbrandes entfacht worden. In der Folge hätten die Flammen auf eine weitere Mülltonne, die Carportrückwand sowie den darunter abgestellten PKW übergegriffen. Ein weiterer im Nahbereich abgestellter PKW konnte durch den 63-jährigen Eigentümer noch rechtzeitig gesichert werden. Aufgrund des beherzten Löscheinsatzes des 63-Jährigen und der Hilfeleistung eines Nachbarn konnte die Brandausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt werden. Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan gelang es den Brand löschen und somit auch ein Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Die Erhellung der Umstände sind nun Teil der noch am Anfang stehenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird mit mindestens 15.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 02:50

    POL-HRO: 28-jähriger Skoda-Fahrer bei Crivitz verunglückt

    Crivitz (ots) - Gegen 18:15 Uhr erhielt die Polizei am Neujahrsabend die Information über einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße 09 bei Crivitz. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige zuvor die L09 aus Crivitz kommend in Fahrtrichtung der B104. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Crivitz kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei gab der 28-Jährige an, einem Fuchs ausgewichen zu ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 20:07

    POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der BAB 20 bei Lüdersdorf

    Lüdersdorf (ots) - Am Neujahrsnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der BAB 20 in Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf ein Verkehrsunfall bei dem sich der Fahrer eines Tesla verletzte. Der 39-jährige Fahrer des Tesla befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Rostock. Auf Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf kam der Tesla-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen witterungsbedingt vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren