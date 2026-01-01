PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der BAB 20 bei Lüdersdorf

Lüdersdorf (ots)

Am Neujahrsnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der BAB 20 
in Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf ein Verkehrsunfall bei dem 
sich der Fahrer eines Tesla verletzte.
Der 39-jährige Fahrer des Tesla befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck
kommend in Richtung Rostock.
Auf Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf kam der Tesla-Fahrer nach 
derzeitigen Erkenntnissen witterungsbedingt vom Überholfahrstreifen 
nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die 
Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge schleuderte der Tesla nach 
rechts von der Fahrbahn in die Bankette und überschlug sich 
nachfolgend mehrfach.
Der 39-Jährige erlitt nach einer ersten Einschätzung der 
Rettungskräfte leichte Verletzungen wurde aber von einer 
Rettungswagenbesatzung zur Durchführung weiterer medizinischer 
Untersuchungen ins Lübecker Uniklinikum gefahren.
Am Unfallort durchgeführte Überprüfungen der Fahrtauglichkeit des 
39-Jährigen ergaben keine Auffälligkeiten.
Zur Unfallaufnahme, der Arbeit der Rettungskräfte und der Bergung des
nicht mehr fahrbereiten Tesla musste die BAB 20 ab der 
Anschlussstelle Lüdersdorf in Richtung Rostock bis 20:00 Uhr voll 
gesperrt werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

