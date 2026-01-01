Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der BAB 20 bei Lüdersdorf

Lüdersdorf (ots)

Am Neujahrsnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der BAB 20 in Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf ein Verkehrsunfall bei dem sich der Fahrer eines Tesla verletzte. Der 39-jährige Fahrer des Tesla befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Rostock. Auf Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf kam der Tesla-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen witterungsbedingt vom Überholfahrstreifen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge schleuderte der Tesla nach rechts von der Fahrbahn in die Bankette und überschlug sich nachfolgend mehrfach. Der 39-Jährige erlitt nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte leichte Verletzungen wurde aber von einer Rettungswagenbesatzung zur Durchführung weiterer medizinischer Untersuchungen ins Lübecker Uniklinikum gefahren. Am Unfallort durchgeführte Überprüfungen der Fahrtauglichkeit des 39-Jährigen ergaben keine Auffälligkeiten. Zur Unfallaufnahme, der Arbeit der Rettungskräfte und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Tesla musste die BAB 20 ab der Anschlussstelle Lüdersdorf in Richtung Rostock bis 20:00 Uhr voll gesperrt werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

