Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht - ein Schwerverletzter und mehrere Brände

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock kam es in der 
Silvesternacht zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einer Vielzahl 
polizeilicher Einsätze. Schwerpunktmäßig waren diese auf den 
unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zurückzuführen.

In Reddelich erlitt ein 23-jähriger Deutsche durch den Umgang mit 
Feuerwerkskörpern schwerste Verletzungen an der Hand. Er wurde mit 
einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert.

Zudem verzeichnete die Polizei etwa 74 Brände, unter anderem an 
Hecken, Mülltonnen und Müllcontainern hervorgerufen durch 
Feuerwerkskörper. In 61 Fällen davon war auch der Einsatz der 
Feuerwehr notwendig. Besonders betroffen war der Bereich der 
Stockholmer Straße/ Osloer Straße in Rostock, wo es innerhalb kurzer 
Zeit zu mehreren Bränden kam. Ein Tatverdächtiger konnte bislang 
nicht gestellt werden.

Im Bereich des Barnstorfer Weges in Rostock sprengte eine 
Personengruppe einen Zigarettenautomaten und brachte ein Graffiti an 
einer Hauswand an. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kam es
zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den anwesenden 
Personen.
Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 
Euro. Der Stehlschaden kann derzeit nicht benannt werden und ist 
Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

In Schwerin warfen unbekannte Tatverdächtige Feuerwerkskörper auf den
Balkon eines Mehrfamilienhauses, wodurch es zu einem Brand kam. Die 
Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie deren Tochter erlitten einen
Schock und wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung 
in ein Klinikum verbracht. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr 
bewohnbar und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die 
Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Darüber hinaus stellte die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich 
mehrere Schreckschusswaffen sowie Munition sicher. Entsprechende 
Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz wurden 
gefertigt.

Insgesamt zählte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock 
in der Zeit vom 31.12.2025, 18:00 Uhr bis zum 01.01.26, 05:00 Uhr, 
ca. 300 Einsätze.

Lea Schmudlach
Polizeikommissarin
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

