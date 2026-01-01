Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht - ein Schwerverletzter und mehrere Brände

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock kam es in der Silvesternacht zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einer Vielzahl polizeilicher Einsätze. Schwerpunktmäßig waren diese auf den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zurückzuführen. In Reddelich erlitt ein 23-jähriger Deutsche durch den Umgang mit Feuerwerkskörpern schwerste Verletzungen an der Hand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert. Zudem verzeichnete die Polizei etwa 74 Brände, unter anderem an Hecken, Mülltonnen und Müllcontainern hervorgerufen durch Feuerwerkskörper. In 61 Fällen davon war auch der Einsatz der Feuerwehr notwendig. Besonders betroffen war der Bereich der Stockholmer Straße/ Osloer Straße in Rostock, wo es innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Bränden kam. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht gestellt werden. Im Bereich des Barnstorfer Weges in Rostock sprengte eine Personengruppe einen Zigarettenautomaten und brachte ein Graffiti an einer Hauswand an. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den anwesenden Personen. Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Der Stehlschaden kann derzeit nicht benannt werden und ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen. In Schwerin warfen unbekannte Tatverdächtige Feuerwerkskörper auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses, wodurch es zu einem Brand kam. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie deren Tochter erlitten einen Schock und wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus stellte die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich mehrere Schreckschusswaffen sowie Munition sicher. Entsprechende Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz wurden gefertigt. Insgesamt zählte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock in der Zeit vom 31.12.2025, 18:00 Uhr bis zum 01.01.26, 05:00 Uhr, ca. 300 Einsätze. Lea Schmudlach Polizeikommissarin Einsatzleitstelle Rostock

