PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 28-jähriger Skoda-Fahrer bei Crivitz verunglückt

Crivitz (ots)

Gegen 18:15 Uhr erhielt die Polizei am Neujahrsabend die Information 
über einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße 09 bei Crivitz.
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige zuvor die L09 
aus Crivitz kommend in Fahrtrichtung der B104. Etwa einen Kilometer 
nach dem Ortsausgang Crivitz kam der Skoda nach rechts von der 
Fahrbahn ab. Dabei gab der 28-Jährige an, einem Fuchs ausgewichen zu 
sein. In der Folge touchierte der Skoda daraufhin drei Straßenbäume. 
Dabei riss die rechtere hintere Tür des Pkw und das vordere 
Kennzeichen ab. Im Anschluss schleuderte der Pkw wieder zurück auf 
die Fahrbahn, kam nachfolgend linksseitig von der Fahrbahn ab und 
dort zum Stehen.
Der 28-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Ein durchgeführter Drogenvortest ergab beim Fahrer ein positives 
Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten.
Zur weiteren Beweissicherung erfolgte die Durchführung einer 
Blutprobenentnahme im Crivitzer Klinikum.
Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste 
geborgen werden.
Nach der Einrichtung einer Vollsperrung der L09 zur Durchführung 
aller Maßnahmen an der Unfallstelle konnte diese gegen 19:45 Uhr 
wieder vollständig freigegeben werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 26.000 Euro geschätzt.
Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des 
Straßenverkehrs unter dem Einfluss berauschender Mittel 
strafrechtlich verantworten.
Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt.
Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 20:07

    POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der BAB 20 bei Lüdersdorf

    Lüdersdorf (ots) - Am Neujahrsnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der BAB 20 in Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf ein Verkehrsunfall bei dem sich der Fahrer eines Tesla verletzte. Der 39-jährige Fahrer des Tesla befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Rostock. Auf Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf kam der Tesla-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen witterungsbedingt vom ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 17:11

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-jähriger Frau aus Hagenow- Ergänzung

    Hagenow (ots) - Bezugnehmend zur Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 nach einer vermissten 49-jährigen Frau aus Hagenow werden folgende Informationen ergänzend mitgeteilt. Die Vermisste ist möglicherweise mit ihrem Haustier (Chinchilla) unterwegs, welches sie üblicherweise in einer Tragetasche transportiert. Das Fahrzeug der Vermissten, ein roter VW Polo mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren