Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 28-jähriger Skoda-Fahrer bei Crivitz verunglückt

Crivitz (ots)

Gegen 18:15 Uhr erhielt die Polizei am Neujahrsabend die Information über einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße 09 bei Crivitz. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige zuvor die L09 aus Crivitz kommend in Fahrtrichtung der B104. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Crivitz kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei gab der 28-Jährige an, einem Fuchs ausgewichen zu sein. In der Folge touchierte der Skoda daraufhin drei Straßenbäume. Dabei riss die rechtere hintere Tür des Pkw und das vordere Kennzeichen ab. Im Anschluss schleuderte der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn, kam nachfolgend linksseitig von der Fahrbahn ab und dort zum Stehen. Der 28-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab beim Fahrer ein positives Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten. Zur weiteren Beweissicherung erfolgte die Durchführung einer Blutprobenentnahme im Crivitzer Klinikum. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Nach der Einrichtung einer Vollsperrung der L09 zur Durchführung aller Maßnahmen an der Unfallstelle konnte diese gegen 19:45 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 26.000 Euro geschätzt. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss berauschender Mittel strafrechtlich verantworten. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell