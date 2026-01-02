Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte werfen Gullideckel gegen Geschäftstür in Wismar - Polizei bittet um Hinweise

Wismar (ots)

Die Polizei in Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Silvesterabend ein Gemischtwarenladen in der Kapitänspromenade angegriffen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter gegen 20:00 Uhr einen Gullideckel gegen die Glastür des Geschäfts, wodurch diese zerstört wurde. Nach ersten Hinweisen könnten sich die Täter durch einen Zeugen gestört gefühlt haben und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Die sofort eingesetzten Polizeibeamten führten umgehend Fahndungsmaßnahmen im Umfeld durch, konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr feststellen.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Personengruppe von etwa fünf bis sechs dunkel gekleideten Personen im Bereich der Kapitänspromenade beobachtet haben oder Hinweise zu deren Identität geben können. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell