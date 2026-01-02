PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Güstrow wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6189215

Das seit dem 01.01.2026 vermisste Mädchen aus Güstrow konnte durch weiter geführte Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen und an Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

