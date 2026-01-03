PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zahlreiche Glätteunfälle in 24 Stunden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock - auch in den kommenden Stunden besteht Glättegefahr

Rostock (ots)

Schneefall und Glätte haben in der Zeit vom 02.01.2026 05:15 Uhr bis 
03.01.2026 05:15 Uhr (24h) auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich 
des Polizeipräsidiums Rostock zu insgesamt 57 Glätteunfällen geführt.
Dabei kamen nach derzeitigem Stand acht Fahrzeuginsassen zu Schaden. 
Glücklicherweise blieb es bei leichten Verletzungen.
In diesem Zusammenhang waren jedoch 23 Fahrzeuge nach den Unfällen 
nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Auf den Autobahnen 14 (3), 19 (2), 20 (1) und 24 (3) ereigneten sich 
insgesamt neun Glätteunfälle.

Gegen 13:40 Uhr rutschte auf der BAB 14 hinter der Anschlussstelle 
Schwerin-Ost ein Sattelauflieger in die Bankette. Dabei entstand zwar
nur ein geringer Schaden an der Fahrzeugkombination von geschätzten 
2.000 Euro, jedoch musste zur Bergung des Sattelaufliegers die BAB 14
in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt werden.
Nachdem die Bergung gegen 19:30 Uhr abgeschlossen war musste die 
Fahrbahn jedoch weiterhin voll gesperrt bleiben.
Durch die zwischenzeitlichen Schneefälle und Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt hatte sich eine Eisschicht auf der gesamten Fahrbahn bis
zur Anschlussstelle Schwerin-Nord gebildet. Hierfür war es 
erforderlich, dass der Winterdienst mehrfach die Strecke befahren 
musste, um die Fahrbahn wieder eisfrei zu bekommen.
Gegen 06:00 Uhr soll heute die Vollsperrung aufgehoben werden können.

Am frühen Samstagmorgen ereigneten sich zwei weitere Glätteunfälle 
auf der BAB 19.
Gegen 02:30 Uhr rutschte ein Sattelzug auf Höhe der Anschlussstelle 
Linstow in Fahrtrichtung Rostock in die Außenschutzplanke. Dabei kam 
es zu einem Sachschaden von etwa 23.000 Euro.
Nur acht Minuten später krachte ein BMW zwischen den Anschlussstellen
Güstrow und Krakow am See in Richtung Berlin zunächst in die 
Mittelschutzplanke und nachfolgend in die Außenschutzplanke. Bei 
diesem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 50.000 
Euro.
Zu diesem Zeitpunkt waren die Fahrbahnen der BAB 19 mit einer 
geschlossenen Schneedecke bedeckt.

Die gesamten Unfallschäden werden polizeilich auf über 400.000 Euro 
geschätzt.

Auch in den kommenden Stunden und Tagen wird es immer wieder durch 
Schneefälle und Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes zu glatten 
Straßen kommen.
Bereiten sie ihre Autofahrt vor und beobachten sie den Wetterbericht.
Planen sie ausreichend Zeit für ihre Fahrten ein und sollten die 
Witterungsverhältnisse entsprechend schlechte Bedingungen 
verursachen, verzichten sie auf unnötige Fahrten.
Fahren sie besonders vorausschauend. Halten sie einen wesentlich 
höheren Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug im Vergleich 
zu normalen Wetterbedingungen.
Achten sie darauf, wenn sie von höherrangingen Straßen auf 
niederrangige Straßen fahren, dass hier die Straßenverhältnisse stark
abweichen können.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren