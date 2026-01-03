Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zahlreiche Glätteunfälle in 24 Stunden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock - auch in den kommenden Stunden besteht Glättegefahr

Schneefall und Glätte haben in der Zeit vom 02.01.2026 05:15 Uhr bis 03.01.2026 05:15 Uhr (24h) auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock zu insgesamt 57 Glätteunfällen geführt. Dabei kamen nach derzeitigem Stand acht Fahrzeuginsassen zu Schaden. Glücklicherweise blieb es bei leichten Verletzungen. In diesem Zusammenhang waren jedoch 23 Fahrzeuge nach den Unfällen nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Auf den Autobahnen 14 (3), 19 (2), 20 (1) und 24 (3) ereigneten sich insgesamt neun Glätteunfälle. Gegen 13:40 Uhr rutschte auf der BAB 14 hinter der Anschlussstelle Schwerin-Ost ein Sattelauflieger in die Bankette. Dabei entstand zwar nur ein geringer Schaden an der Fahrzeugkombination von geschätzten 2.000 Euro, jedoch musste zur Bergung des Sattelaufliegers die BAB 14 in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt werden. Nachdem die Bergung gegen 19:30 Uhr abgeschlossen war musste die Fahrbahn jedoch weiterhin voll gesperrt bleiben. Durch die zwischenzeitlichen Schneefälle und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hatte sich eine Eisschicht auf der gesamten Fahrbahn bis zur Anschlussstelle Schwerin-Nord gebildet. Hierfür war es erforderlich, dass der Winterdienst mehrfach die Strecke befahren musste, um die Fahrbahn wieder eisfrei zu bekommen. Gegen 06:00 Uhr soll heute die Vollsperrung aufgehoben werden können. Am frühen Samstagmorgen ereigneten sich zwei weitere Glätteunfälle auf der BAB 19. Gegen 02:30 Uhr rutschte ein Sattelzug auf Höhe der Anschlussstelle Linstow in Fahrtrichtung Rostock in die Außenschutzplanke. Dabei kam es zu einem Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Nur acht Minuten später krachte ein BMW zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See in Richtung Berlin zunächst in die Mittelschutzplanke und nachfolgend in die Außenschutzplanke. Bei diesem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fahrbahnen der BAB 19 mit einer geschlossenen Schneedecke bedeckt. Die gesamten Unfallschäden werden polizeilich auf über 400.000 Euro geschätzt. Auch in den kommenden Stunden und Tagen wird es immer wieder durch Schneefälle und Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes zu glatten Straßen kommen. Bereiten sie ihre Autofahrt vor und beobachten sie den Wetterbericht. Planen sie ausreichend Zeit für ihre Fahrten ein und sollten die Witterungsverhältnisse entsprechend schlechte Bedingungen verursachen, verzichten sie auf unnötige Fahrten. Fahren sie besonders vorausschauend. Halten sie einen wesentlich höheren Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug im Vergleich zu normalen Wetterbedingungen. Achten sie darauf, wenn sie von höherrangingen Straßen auf niederrangige Straßen fahren, dass hier die Straßenverhältnisse stark abweichen können. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

