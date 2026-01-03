POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle in Ludwigslust - Berichtigung der Tatzeit

Rostock (ots) - Am 03.01.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in Ludwigslust im Bereich der Bushaltestelle am Alexandrinenplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 21-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige an der Bushaltestelle auf und näherten sich der Geschädigten. Die Geschädigte wurde von den ...

mehr