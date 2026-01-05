PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Graffitis an mehreren Boizenburger Schulen - Polizei bittet um Hinweise

Boizenburg (ots)

Nach mehreren Graffiti-Schmierereien an verschiedenen Schulen in Boizenburg bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesen Vorfällen. Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Samstag zahlreiche Farbschmierereien an einer Grundschule, einer Regionalen Schule und einem Gymnasium in Boizenburg aufgetragen. Dabei handelt es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge auch teilweise um Schriftzüge mit politischem Hintergrund. Die Schmierereien sind sowohl auf Eingangstüren, als auch auf die Fassaden der Schulgebäude hinterlassen worden und erreichen eine geschätzte Höhe von bis zu 2,50 Meter. Durch den Farbauftrag mit lilafarbener und roter Farbe entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Hausfriedensbruch und gemeinschädliche Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 606-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:19

    POL-HRO: Sachbeschädigung auf dem Flugplatz in Pinnow

    Sternberg (ots) - Am 02.01.2026 gegen 22:37 Uhr wurde der Polizei eine erhebliche Sachbeschädigung auf dem Gelände des Flugplatzes Pinnow bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge widerrechtlich das Flugplatzgelände und führten dort Driftmanöver durch. Durch die Fahrmanöver wurde die Landebahn auf einer Länge von rund 800 Metern beschädigt. Das Erdreich wurde erheblich aufgewühlt, sodass ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 11:09

    POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle in Ludwigslust - Berichtigung der Tatzeit

    Rostock (ots) - Die soeben eingestellte Pressemitteilung zum Raubdelikt an Bushaltestelle in Ludwigslust (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6189527) enthält eine falsche Tatzeit. Die genaue Tatzeit lautet am 02.01.2026 gegen 22:30 Uhr. Es wird um Beachtung und Änderung gebeten. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 10:51

    POL-HRO: Raubdelikt an Bushaltestelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rostock (ots) - Am 03.01.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in Ludwigslust im Bereich der Bushaltestelle am Alexandrinenplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 21-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige an der Bushaltestelle auf und näherten sich der Geschädigten. Die Geschädigte wurde von den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren