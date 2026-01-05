Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Graffitis an mehreren Boizenburger Schulen - Polizei bittet um Hinweise

Boizenburg (ots)

Nach mehreren Graffiti-Schmierereien an verschiedenen Schulen in Boizenburg bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesen Vorfällen. Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Samstag zahlreiche Farbschmierereien an einer Grundschule, einer Regionalen Schule und einem Gymnasium in Boizenburg aufgetragen. Dabei handelt es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge auch teilweise um Schriftzüge mit politischem Hintergrund. Die Schmierereien sind sowohl auf Eingangstüren, als auch auf die Fassaden der Schulgebäude hinterlassen worden und erreichen eine geschätzte Höhe von bis zu 2,50 Meter. Durch den Farbauftrag mit lilafarbener und roter Farbe entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Hausfriedensbruch und gemeinschädliche Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 606-0) zu melden.

