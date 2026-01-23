Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 5. Kalenderwoche 2026

(me) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 5. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem in schutzwürdigen Bereichen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

26.01.2026:

Dietzenbach B 459 (besonders schutzwürdige Örtlichkeit: kreuzender Radweg)

27.01.2026:

Hanau, Pfaffenbrunnenstraße (besonders schutzwürdige Zone: Kindergarten)

28.01.2026:

Bruchköbel, L 3347 (Unfallschwerpunkt)

29.01.2026:

Dreieich (Sprendlingen), BAB 661 (Lärmschutz von 22-6 Uhr)

30.01.2026:

Hanau, Konrad-Adenauer-Straße (Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit: 30er-Zone)

31.01.+ 01.02.2026:

Hanau (Steinheim), B 45 (Lärmschutz)

