POL-OF: Mutmaßliche Einbrecher nach Ortung festgenommen: Ermittlungen dauern an; Fahrrad samt Schloss gestohlen: Hinweise erbeten!; und mehr

1. Fahrrad samt Schloss gestohlen: Hinweise erbeten! - Hanau

(cb) Fahrraddiebe hatten es auf ein silbernes Rennrad der Marke "Cannondale" abgesehen, denn dieses wurde zwischen Dienstag, 6 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, gestohlen. Das Rad im Wert von über 2.000 Euro war mit einem Schloss an einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof "Wilhelmsbad" in der Burgallee angeschlossen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Fahrraddiebe geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier in Hanau.

2. Mutmaßliche Einbrecher nach Ortung festgenommen: Ermittlungen dauern an - Maintal / Frankfurt am Main

(fg) Die Polizei nahm am Donnerstagnachmittag zwei mutmaßliche Einbrecher im Alter von 41 und 44 Jahren in Frankfurt am Main vorläufig fest. Die Ortung von Diebesgut führte zivile und im weiteren Verlauf uniformierte Einsatzkräfte zu einem Hotel in der Hanauer Landstraße. Die beiden Verdächtigen wurden in unmittelbarer Nähe des Hotels, gegen 16.45 Uhr, aufgespürt und vorläufig festgenommen.

Zwischen Sonntagabend, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, war es im Maintaler Ortsteil Bischofsheim in der Spessartstraße (40er-Hausnummern) zu einem Einbruch gekommen. Hierbei sind zwei Männer über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Innere des Wohnhauses eingedrungen und hatten unter anderem eine Uhr, drei Jacken und Bargeld entwendet.

Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers der Tatverdächtigen fanden die Ordnungshüter am Donnerstagnachmittag mutmaßliches Diebesgut, das nach derzeitigem Stand dem Einbruch in Maintal zugeordnet werden kann, sowie typisches Einbruchswerkzeug auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Festgenommenen befinden sich seither in polizeilichem Gewahrsam. Über den weiteren Verbleib wird noch entschieden.

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin Zeugen, die den Einbruch in Bischofsheim beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl - Bruchköbel

(cb) Bei einem weißen Jeep Wrangler Unlimited überwanden Fahrzeugdiebe am Donnerstag die mechanischen und technischen Sicherungen und fuhren mit dem Wagen davon. Das Fahrzeug parkte zwischen 0.30 und 8 Uhr in der Einfahrt eines Einfamilienhauses im Saalburgring (einstellige Hausnummern). Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der weiße Jeep in der Straße "An der Gehspitz" in Neu-Isenburg aufgefunden werden. Vor Ort erfolgte durch die Kriminalpolizei sodann die Spurensicherung am Wagen, bevor der Jeep wieder an den Eigentümer übergeben wurde. Die Ermittler des Fachkommissariats suchen nun Zeugen des Fahrzeugdiebstahls sowie Hinweise auf die Personen, die den weißen Wagen in Neu-Isenburg abgestellt haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

4. Schmuck von Einbrechern mitgenommen - Gründau

(cb) Armbanduhren, Ketten und weitere Schmuckstücke erbeuteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Schieferbergstraße (10er-Hausnummern). Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten mit dem aufgefundenen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, zwischen 20 Uhr und 23.30 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

