Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schlägerei vor einem Club

Offenbach (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr vor einem Club in der Berliner Straße (200er Hausnummern). Ein Streit, der zunächst verbal begonnen hatte, endete schließlich in einer Rauferei, bei der zumindest ein Reizstoffsprühgerät und ein Messer zum Einsatz kamen. Die vier zum Teil alkoholisierten Kontrahenten im Alter von 16 bis 21 Jahren trugen entsprechende Verletzungen davon, die aus medizinischer Sicht zum Berichtszeitpunkt nicht als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Zwei der Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken gebracht. Die Auseinandersetzung zog zahlreiche Schaulustige an, sodass die Einsatzmaßnahmen von circa hundert Personen beobachtet wurden. Ob weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren und welche Hintergründe es gab, ist nun Bestandteil der Ermittlungen der Offenbacher Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098 5100 zu melden.

Offenbach am Main, 25.01.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

