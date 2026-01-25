Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Hanau (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Samstagabend zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neil-Armstrong-Straße auf. Nachdem sie die Wohnung durchwühlt hatten, stahlen die Einbrecher Schmuck, Goldbarren und Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Wert der Beute wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt. Nachbarn gaben an, dass sich vor der Tat zwei verdächtige Personen für die Gärten rund um den Tatort interessierten und diese möglicherweise ausbaldowerten. Die Kriminalpolizei Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100 123 zu melden.

Offenbach am Main, 25.01.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell