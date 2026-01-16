Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Auto erfasst 9-jähriges Kind und fährt weiter: Polizei bittet um Hinweise (15.01.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 9-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, überquerte der Junge die Burkardstraße aus Richtung Oberndorfer Straße. Ein bislang unbekanntes Auto fuhr in die Burkardstraße ein und stieß mit der rechten Fahrzeugfront das Kind um. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 9-Jährige leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Hierbei soll es sich um ein goldbraunes, größeres Auto mit Rottweiler Zulassung, möglicherweise ein Dacia Duster, gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell