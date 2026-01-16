Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, K 5502

Lkr. Rottweil) Ford Transit streift entgegenkommenden Lastwagen und fährt weiter: Polizei bittet um Hinweise (15.01.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 5502. Eine 51-jährige Frau war gegen 10:00 Uhr mit ihrem IVECO von Bochingen in Richtung Trichtingen unterwegs. Hierbei kam es zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden weißen Ford Transit, wodurch der Außenspiegel am Lastwagen abgerissen wurden. Während die 51-Jährige anhielt, setzte der Ford seine Fahrt in Richtung Bochingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.

