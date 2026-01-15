Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach

Lkr. Konstanz) - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 53-Jährige tot aufgefunden (15.01.2026)

Allensbach (ots)

Die seit dem 06.01.2025 vermisste 53-Jährige aus Allensbach (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6191251) ist heute tot aufgefunden worden. Polizeitaucher entdeckten ihren leblosen Körper im Bodensee vor Allensbach.

Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Polizei bittet darum, alle Bilder der Frau, die möglicherweise noch im Umlauf sind, zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell