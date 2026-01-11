Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feuerwehr Kempen stellt sechs neue Einsatzfahrzeuge in Dienst

Kempen (ots)

Kempen - Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen hat am Samstag, den 10.01.2026 sechs neue Einsatzfahrzeuge offiziell in Dienst gestellt. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Hilfsorganisationen sowie zahlreiche Einsatzkräfte nahmen an der Veranstaltung teil. Vertreter der christlichen Kirchen begleiteten die Indienststellung mit einem Gottesdienst, in dessen Rahmen sowohl die neuen Fahrzeuge als auch die Einsatzkräfte gesegnet wurden. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Fahrzeuge als wichtiges Arbeitsmittel und "Werkzeug" der Feuerwehr dienen, um Menschen in Not helfen zu können.

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen zur Modernisierung des bestehenden Fuhrparks. Ergänzt wird dieser durch ein neu angeschafftes Fahrzeug für den im vergangenen Jahr eingeführten Leitungsdienst. Insgesamt wurden zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, ein Löschgruppenfahrzeug, ein Mannschaftstransportfahrzeug sowie zwei Kommandowagen übergeben.

Im Rahmen der Veranstaltung überreichte Bürgermeister Christoph Dellmans den symbolischen Schlüssel an den Leiter der Feuerwehr, André Ossowski. Dieser gab den Schlüssel anschließend an die Führungskräfte der Feuerwehr Kempen weiter.

Die neuen Fahrzeuge stehen für moderne Technik, eine hohe Einsatzbereitschaft und verbesserte Sicherheit für die Einsatzkräfte. Sie tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Kempen weiter zu stärken und auch künftig eine schnelle und professionelle Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sicherzustellen.

In den Grußworten wurde die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr für den Bevölkerungsschutz hervorgehoben. Politik und Verwaltung betonten ihren uneingeschränkten Rückhalt für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aller Löschzüge und würdigten deren Engagement.

Mit der Indienststellung der neuen Fahrzeuge setzt die Stadt Kempen ein klares Zeichen für die kontinuierliche Unterstützung und Ausstattung ihrer Feuerwehr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell