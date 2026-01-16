Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Geparkter BMW auf Schulparkplatz angefahren - 3.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (15.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Donnerstag im Mühlenweg auf dem Schülerparkplatz der Fritz-Erler-Schule ereignet hat. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwischen 07:15 Uhr und 15:00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW. Ohne sich um den an der hinteren Beifahrerseite des Autos verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell