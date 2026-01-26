POL-OF: 50.000 Euro Schaden: Zwei Autos, Thuja-Hecke und Hausfassade durch Feuer beschädigt
Maintal (ots)
(lei) In der Nacht zu Samstag mussten Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Feuer nach Wachenbuchen in den Mühltorring / Ecke Feldsraße ausrücken. Ein Zeuge hatte gegen 2.45 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass ein Auto und eine Hecke brennen. Kurz darauf stand der Wagen in Vollbrand. Zuvor wurde zudem ein Knallgeräusch wahrgenommen, so die bisherigen Erkenntnisse. Das Feuer griff kurz darauf auch auf ein danebenstehendes Auto über, das im Frontbereich beschädigt wurde. Die Feuerwehr nahm umgehend Löschmaßnahmen vor und konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Vorsorglich räumte die Polizei in der Zwischenzeit ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus, sodass alle Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehend das Haus verlassen mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es sprangen jedoch mehrere Fenster an dem Gebäude und zwei Rollläden wurden beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Wieso es zu dem Feuer kam ist noch unklar, die Polizei schließt jedoch eine vorsätzliche Feuerlegung nicht aus. Die Ermittlungen zur Ursache dauern weiter an. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell