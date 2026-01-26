Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 50.000 Euro Schaden: Zwei Autos, Thuja-Hecke und Hausfassade durch Feuer beschädigt

Maintal (ots)

(lei) In der Nacht zu Samstag mussten Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Feuer nach Wachenbuchen in den Mühltorring / Ecke Feldsraße ausrücken. Ein Zeuge hatte gegen 2.45 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass ein Auto und eine Hecke brennen. Kurz darauf stand der Wagen in Vollbrand. Zuvor wurde zudem ein Knallgeräusch wahrgenommen, so die bisherigen Erkenntnisse. Das Feuer griff kurz darauf auch auf ein danebenstehendes Auto über, das im Frontbereich beschädigt wurde. Die Feuerwehr nahm umgehend Löschmaßnahmen vor und konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Vorsorglich räumte die Polizei in der Zwischenzeit ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus, sodass alle Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehend das Haus verlassen mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es sprangen jedoch mehrere Fenster an dem Gebäude und zwei Rollläden wurden beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Wieso es zu dem Feuer kam ist noch unklar, die Polizei schließt jedoch eine vorsätzliche Feuerlegung nicht aus. Die Ermittlungen zur Ursache dauern weiter an. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

