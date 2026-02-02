Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf einen Zigarettenautomaten "Zur Pappelallee" abgesehen. Bemerkt wurde die Tat von einem Zeugen in der Nacht zum Samstag (31.01.), gegen 4.00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen ein dunkel und ein hell gekleideter Täter den Automaten gewaltsam auf und ließen anschließend die darin befindlichen Zigaretten und das Geld mitgehen. Am Zigarettenautomat verursachten die Unbekannten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 2500 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell