POL-OS: Hasbergen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - 10-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 15:55 Uhr die Tecklenburger Straße in Fahrtrichtung Osten. In Höhe der Bushaltestelle "Zentrum" hielt verkehrsbedingt vor dem dortigen Zebrastreifen ein Linienbus an. Der Autofahrer überholte den Bus daraufhin und kollidierte dabei mit einem 10-jährigen Jungen, welcher den Zebrastreifen überquerte. Der Autofahrer hielt daraufhin kurz an und entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Der Junge erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der flüchtige Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben:

- schlank - ca. 175cm groß - Brille - Aussprache: gebrochenes Deutsch.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen PKW mit polnischer Zulassung, bekannte Kennzeichenfragmente WOR????, handeln.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

