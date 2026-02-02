PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Mit 78 "Sachen" durch die 30er-Zone

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Darmstädter Landstra0e führten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Freitagabend (30.01.), in der Zeit zwischen 22.30 und 0.30 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen durch. An der Messstelle gilt 30 km/h.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der Kontrolle 14 Geschwindigkeitsverstöße. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine junge Autofahrerin in der Probezeit mit 78 Stundenkilometern. Sie erwarten 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem dürfte auf die Wagenlenkerin ein Aufbauseminar zukommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

