POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck und Münzen gestohlen

Alsbach (ots)

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich Zugang zu einem Wohnhaus. Am Sonntag (1.2.) zwischen 19 Uhr und 21.20 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen unter anderem Schmuck sowie Münzen an sich. Nach ersten Ermittlungen liegt der Wert der gestohlenen Gegenständen bei über 2000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro am Haus.

Die Kriminalpolizei (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

