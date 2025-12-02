PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kreditbetrug und gibt Tipps

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (28.11.2025) wurde ein 65-Jähriger Opfer einer Betrugsmasche. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Mann beantragte online Kredite und leistete dafür jeweils eine Anzahlung in Form einer Bearbeitungsgebühr. Die ausländischen Kreditinstitute sollten den versprochenen Betrag auf das Konto des Mannes auszahlen. Eine Kreditauszahlung erfolgte jedoch nicht. Aufgrund der vergangenen Zeit konnte die scheinbare Anzahlung im Nachgang nicht zurückgefordert werden. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Zusätzlich können Sie Tipps unter folgendem Link finden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

