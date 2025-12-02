PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2247 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (27.11.2025), 06.30 Uhr, bis Montag (01.12.2025), 15.40 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in der Reichenberger Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten anschließend die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

