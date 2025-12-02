Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2247 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (27.11.2025), 06.30 Uhr, bis Montag (01.12.2025), 15.40 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in der Reichenberger Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten anschließend die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell